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Закон и Порядок

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Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?

Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?

Все ждут назначение нового правительства — Песков сказал, что Путин уже набирает команду. Сам Путин дал понять, что изменения будут точечными, так как нынешняя команда сработала хорошо.

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Комментарии
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Юлия Белова
Ох, вот бы Кравцова турнули! Как достает писать рабочие программы в 50 листов совершенно пустопорожнего текста в такое время, когда к занятиям надо готовиться особенно тщательно. И воспитательная работа, которая навязчива, слащава и лезет из ушей обратно у ребят, а за каждое мероприятие надо отчитываться в бумажном виде...
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