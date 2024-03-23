Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?

Юлия Белова

Ох, вот бы Кравцова турнули! Как достает писать рабочие программы в 50 листов совершенно пустопорожнего текста в такое время, когда к занятиям надо готовиться особенно тщательно. И воспитательная работа, которая навязчива, слащава и лезет из ушей обратно у ребят, а за каждое мероприятие надо отчитываться в бумажном виде...