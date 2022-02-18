Спортивный комплекс с двумя аренами построят в Кондопоге

В районе планируют возведение нового учебного комплекса для училища олимпийского резерва На сегодняшнем совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому состоянию Кондопожского района, обсуждалось развитие спортивного сегмента.
В районе планируют возведение нового учебного комплекса для училища олимпийского резерва На сегодняшнем совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому состоянию Кондопожского района, обсуждалось развитие спортивного сегмента.
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