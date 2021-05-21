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Стратегия Victoria 3 предложит войну капиталистов и рабочих

Стратегия Victoria 3 предложит войну капиталистов и рабочих

Новая игра затронет как внешнюю, так и внутреннюю политическую борьбу.Поздно вечером в пятницу повсюду распространялась утечка о том, что игра Victoria 3 была подтверждена как следующая грандиозная стратегическая игра от Paradox Development Studios.

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