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Живая Кубань

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Двухлетнего ребёнка ударило током на железнодорожном вокзале Новороссийска. Причиной электротравмы стала обычная скамейка

Двухлетнего ребёнка ударило током на железнодорожном вокзале Новороссийска. Причиной электротравмы стала обычная скамейка

Двухлетнего ребёнка ударило током на железнодорожном вокзале Новороссийска. Причиной электротравмы стала обычная скамейкаОбычная скамейка на вокзале — не то место, где ждёшь опасности, особенно если рядом играет двухлетний ребёнок.

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