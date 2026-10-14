Двухлетнего ребёнка ударило током на железнодорожном вокзале Новороссийска. Причиной электротравмы стала обычная скамейка

Двухлетнего ребёнка ударило током на железнодорожном вокзале Новороссийска. Причиной электротравмы стала обычная скамейкаОбычная скамейка на вокзале — не то место, где ждёшь опасности, особенно если рядом играет двухлетний ребёнок.