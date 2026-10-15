2 сентября 2026 года у Ани Рудневой родился сын Артём — 3740 граммов и 54 сантиметра. Третий ребёнок самой младшей участницы «Ранеток» и первый в браке с бизнесменом Ильёй Былушкиным: за него 36-летняя певица и предпринимательница вышла 18 июля того же года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новые анализы по ...
- Почти 23 млн долг...
- Н Алиса Фрейндлих в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым