Учёные доказали существование нового типа сверхпроводимости Международная...

Учёные доказали существование нового типа сверхпроводимостиМеждународная группа физиков во главе с учёными из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодняшний день доказательства существования нового типа сверхпроводящих материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)