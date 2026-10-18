Фото: Mercedes-Benz Mercedes представил новый электрический кроссовер AMG, который должен доказать, что спортивный характер не зависит от наличия бензинового двигателя.
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