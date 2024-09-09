Истребители ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по науч

Истребители ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по научно-исследовательскому центру, расположенному в городе Масьяф в сирийской провинции Хама.
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Истребители ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по научно-исследовательскому центру, расположенному в городе Масьяф в сирийской провинции Хама.
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