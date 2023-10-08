На Кубани арестовали педагога, совершившего сексуальное насилие над подростком

На Кубани арестовали педагога, совершившего сексуальное насилие над подросткомНа Кубани под стражу взяли учителя, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростка.
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