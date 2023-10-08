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Живая Кубань

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На Кубани арестовали педагога, совершившего сексуальное насилие над подростком

На Кубани арестовали педагога, совершившего сексуальное насилие над подростком

На Кубани арестовали педагога, совершившего сексуальное насилие над подросткомНа Кубани под стражу взяли учителя, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростка.

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