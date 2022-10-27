РИАП "АПРАЛ" МТ

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Воронцов заявил, коммерческие спутники США станут законной целью в случае ответного удара

Воронцов заявил, коммерческие спутники США станут законной целью в случае ответного удара

Замглавы МИД России Константин Воронцов сообщил о том, что коммерческие американские спутники, которые поставляют информацию Киеву, могут превратиться в законную цель для российского ответного удара и будут уничтожены.

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