ВСУ целенаправленно стремятся уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА «Новости» начальник медслужбы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.
ВСУ целенаправленно стремятся уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА «Новости» начальник медслужбы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.
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