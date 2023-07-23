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РИА «Новости»: ВСУ развязали охоту на российских военных медиков

РИА «Новости»: ВСУ развязали охоту на российских военных медиков

ВСУ целенаправленно стремятся уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА «Новости» начальник медслужбы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.

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