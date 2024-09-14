«Это дурдом»: курганцы с проблемной улицы называют стройку пляжного стадиона бессмысленной. Видео

На бульваре Солнечный в Кургане началось строительство стадиона для пляжного футбола. Однако местные жители выражают недовольство, считая проект бессмысленным из-за короткого теплого сезона и проблем у школьников, которым стало сложнее добираться на уроки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии