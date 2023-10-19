В последнее время западные звезды все чаще признаются в том, что они серьезно больны. Звезды, у которых обнаружили болезнь Лайма: Аврил Лавин, Белла Хадид, Бен Стиллер и другие Jason Franson/Keystone Press Agency, IMAGO/RW, Photo Image Press/globallookpress.