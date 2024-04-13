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  • Дмитрий Гурин
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Пермского банкрота Габова объявили в международный розыск и заочно арестовали

Пермского банкрота Габова объявили в международный розыск и заочно арестовали

Ему инкриминируется несколько статей, за каждую — 10 лет лишения свободы.По решению суда, вступившему в силу 12 апреля, пермский предприниматель Евгений Габов был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

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