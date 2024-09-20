Бронированная машина разминирования Keiler NG Keiler NG на выставке Eurosatory 2024Немецкая компания Rheinmetall разработала и представила новую бронированную машину разминирования Keiler NG.
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Бронированная машина разминирования Keiler NG Keiler NG на выставке Eurosatory 2024Немецкая компания Rheinmetall разработала и представила новую бронированную машину разминирования Keiler NG.
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