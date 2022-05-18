Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мухтар Муслихов
    Прикольно как и для чего эти геи создали гейсоюз , который левой рукой санкции рисует, а правой инструкции как их обо...Итальянцы и немцы...
  • Диана Мальгинова
    Они не побежали, просто горбач сказал, варшавский союз распускаем и теперь как хотите и ушёл.Китай как союзник
  • Дмитрий Ожиганов
    гандосы, со всех сторон оскалились австралийские холуи пиндосов вон тоже неплохие бронетранспортеры шлют хунте Их по ...Главные события п...

Депортация во спасение

Депортация во спасение

Когда речь заходит о массовых депортациях, то внезапно оказывается, что все они были исключительно "сталинскими" и затевались "кровавым тираном" непременно для того, чтобы поиздеваться над беззащитными мирными людьми, а лучше вообще, чтобы уничтожить всех свободолюбивых граждан вместе с их детьми и стариками только за то, что они не смогли или не захотели вписаться в тот социализм, который он строил, а, как оказалось, строил-то он тотальный ГУЛАГ, об этом нам теперь уже со школьной скамьи вещает покойный Солженицин и прочие радетели за либеральные ценности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх