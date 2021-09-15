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“Подлый удар”: в Госдуме раскрыли, кто может быть замешан в гибели главы МЧС Зиничева

“Подлый удар”: в Госдуме раскрыли, кто может быть замешан в гибели главы МЧС Зиничева

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с комментарием по поводу смерти главы МЧС Евгения Зиничева. Он заявил о том, что смерть министра может быть выгодна Западу, так как он был приближенных к президенту Путину и представлял власть в стране.

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