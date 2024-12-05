Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Реакция народа на статью - "В Госдуме задумались о штрафах за курение на улице: россияне отреагировали неоднозначно"

Реакция народа на статью - "В Госдуме задумались о штрафах за курение на улице: россияне отреагировали неоднозначно"

МК В Госдуме задумались о штрафах за курение на улице: россияне отреагировали неоднозначно В РФ могут обложить денежными штрафами даже тех, кто предается своей вредной привычке на открытом воздухе, по дороге куда бы то ни было.

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Комментарии
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Марат
Не, ну это уже зашквар((( Я, хоть и не курю, но такое не поддерживаю...Штрафовать нужно за окурки выброшенные мимо мусорки...Так и до маразма дойдут наши депутаты...
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13 час.

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