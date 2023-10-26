В России могут создать единый центр сертификации айтишников

Минцифры обсуждает с HeadHunter создание на его базе единого центра сертификации IT-специалистов. Ранее сертификацией занимались западные вендоры, включая Oracle и VMware, но они ушли из России после начала «спецоперации» Объем рынка IT-сертификации оценивают в 300 млн рублей с потенциалом роста до 1 млрд рублей.