Десять лет назад над Донбассом был сбит Boeing 777 рейса МН-17 17 июля исполняется 10 лет с момента страшной трагедии – катастрофы самолета Boeing 777 рейса МН-17 в Донбассе.
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Десять лет назад над Донбассом был сбит Boeing 777 рейса МН-17 17 июля исполняется 10 лет с момента страшной трагедии – катастрофы самолета Boeing 777 рейса МН-17 в Донбассе.
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