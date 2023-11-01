В Петрозаводске будут судить тренера, по вине которого ребенок получил тяжелую травму

Житель карельской столицы занимался с детьми, не имея профильного образования. В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
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