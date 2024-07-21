Азербайджан успокаивает венгров: Украина останется транзитером газа и после 2024 года

В дискуссии о дальнейшей судьбе транзита газа в Европу по территории Украины по истечении в этом году пятилетнего контракта с российским «Газпромом» вклинился еще один интересант – нефтедобывающий Азербайджан.
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