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Азербайджан успокаивает венгров: Украина останется транзитером газа и после 2024 года

Азербайджан успокаивает венгров: Украина останется транзитером газа и после 2024 года

В дискуссии о дальнейшей судьбе транзита газа в Европу по территории Украины по истечении в этом году пятилетнего контракта с российским «Газпромом» вклинился еще один интересант – нефтедобывающий Азербайджан.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Ильхам поторгуйся  с Европой и Украиной по размеру транзита и  оплате.Тогда и Россия запросит тот же тариф.
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10 час.
Балу -
Когда надо - &quot;Россия - друг! Россия - брат!... Россия - помоги&quot;... Как только Россия прикрыла (наладила, сделала) - &quot;рюський иди домой! не мешай!&quot;...
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