Иностранных наёмников, которым грозит российский плен, убивают сами боевики киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Глава Пентагона Х...
- IV Литва хочет разме...
- Россия возвращает...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым