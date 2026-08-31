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Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои"

Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои"

Иностранных наёмников, которым грозит российский плен, убивают сами боевики киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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