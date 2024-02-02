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Вашингтону дали позорную пощёчину в Сирии: Ответить нечем - США стыдливо отступили

Вашингтону дали позорную пощёчину в Сирии: Ответить нечем - США стыдливо отступили

Вашингтону дали позорную пощёчину в Сирии. Ответить нечем - США стыдливо отступили. О незавидном положении Соединённых Штатов на Ближнем Востоке рассказал Андрей Перла.

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Комментарии
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Александр Ширай
Ну а что теперь скажет автор?
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Сначала выкурят базы США с Ближнего Востока, а потом по нарастающей и из Южной Кореи, и из Японии, а когда совсем хреново будет из Европы они сами убегут и выйдут из НАТО [Трамп это обещал], тем более в самом США скоро не хилая &quot;заварушка&quot;, американцы вряд ли по терпят, что бы покойники за &quot;ходячего покойника&quot; демократа проголосовали. События в Техасе тому наглядный пример.
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17 час.

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