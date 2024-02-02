Вашингтону дали позорную пощёчину в Сирии: Ответить нечем - США стыдливо отступили

ИМ

Ильдус Мамлеев

Сначала выкурят базы США с Ближнего Востока, а потом по нарастающей и из Южной Кореи, и из Японии, а когда совсем хреново будет из Европы они сами убегут и выйдут из НАТО [Трамп это обещал], тем более в самом США скоро не хилая "заварушка", американцы вряд ли по терпят, что бы покойники за "ходячего покойника" демократа проголосовали. События в Техасе тому наглядный пример.