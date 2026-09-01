Цена электронного разрешения на въезд в Казахстан будет единой для иностранцев

Стоимость электронного разрешения на въезд в Казахстан для всех иностранцев будет единой, сообщил оператор системы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую оформляется въезд.
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