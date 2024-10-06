Ученый КФУ проанализировал риск вспышки вируса Марбург в России

Главной угрозой заражения вирусом Марбург (MARV) в России является завозной путь. Заболевание, схожее с вирусом Эбола, было зарегистрировано в Республике Руанда, сообщил вирусолог Альберт Ризванов из Казанского федерального университета.
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