Сугробы в Москве достигли рекордной для 8 февраля высоты в 60 см

Высота сугробов в Москве утром 8 февраля достигла рекордных 60 сантиметров. Последнее рекордное значение для этого дня зафиксировали 25 лет назад, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии