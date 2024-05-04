НЕТУ Mailru Агента

Делать заявку на создания трибунала необходимо! Страны, инспирировшие Киевский террористический режим, разумеется, наложат вето. Но именно это ещё раз покажет мировому большинству, что эти страны являются сообщниками и участниками убийств граждан России и Украины. Скорее всего MI6 отСкрипалит Зеленского & C° и громко повесит на Путина