Будут убиты: Зеленский и Ермак заслуживают трибунала, но его не будет Ирэн ОрлонскаяВ юбилейную десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов, Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации, выразила мнение о необходимости проведения трибунала по завершении спецвооруженного образования.
Будут убиты: Зеленский и Ермак заслуживают трибунала, но его не будет
Комментарии
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НЕТУ Mailru Агента
Делать заявку на создания трибунала необходимо! Страны, инспирировшие Киевский террористический режим, разумеется, наложат вето. Но именно это ещё раз покажет мировому большинству, что эти страны являются сообщниками и участниками убийств граждан России и Украины. Скорее всего MI6 отСкрипалит Зеленского & C° и громко повесит на Путина
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Не забыть упыря Порошенко Вальцмана.
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13 час.
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