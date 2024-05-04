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Будут убиты: Зеленский и Ермак заслуживают трибунала, но его не будет

Будут убиты: Зеленский и Ермак заслуживают трибунала, но его не будет

Будут убиты: Зеленский и Ермак заслуживают трибунала, но его не будет Ирэн ОрлонскаяВ юбилейную десятую годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов, Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации, выразила мнение о необходимости проведения трибунала по завершении спецвооруженного образования.

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Комментарии
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НЕТУ Mailru Агента
Делать заявку на создания трибунала необходимо! Страны, инспирировшие  Киевский террористический режим, разумеется, наложат вето. Но именно это ещё раз покажет мировому большинству, что эти страны являются сообщниками и участниками убийств граждан России и Украины. Скорее всего MI6 отСкрипалит Зеленского &amp; C° и громко повесит на Путина
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Не забыть упыря Порошенко Вальцмана.
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13 час.

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