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Аргументы и Факты

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Путин ответил, почему Собянин получил звание Героя Труда

Путин ответил, почему Собянин получил звание Героя Труда

Мэр Москвы Сергей Собянин был награждён званием Героя Труда за результаты и отношение к делу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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