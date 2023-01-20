Военное обозрение

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Критические системы, обеспечивающие нанесение ударов высокоточными боеприпасами большой дальности

Критические системы, обеспечивающие нанесение ударов высокоточными боеприпасами большой дальности

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе и высокоточных боеприпасов большой дальности является одним из наиболее перспективных направлений развития вооружённых сил.

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