В Ханкенди на выборах президента РФ будет работать выездной избирательный пункт

Во время выборов президента России, в Азербайджане граждане РФ смогут проголосовать на одном стационарном и двух выездных избирательных пунктах, один из них — в Ханкенди Карабахского района, сообщил «Известиям» посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.
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