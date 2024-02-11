В Ханкенди на выборах президента РФ будет работать выездной избирательный пункт

Во время выборов президента России, в Азербайджане граждане РФ смогут проголосовать на одном стационарном и двух выездных избирательных пунктах, один из них — в Ханкенди Карабахского района, сообщил «Известиям» посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.