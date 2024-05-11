Корнелиу Попович - о добровольных экзаменаторах: "Я считаю, что это нездоровая инициатива"

По мнению бывшего министра образования Корнелиу Поповича, кампания Министерства образования и исследований (МОИ) и Национального агентства по куррикулуму и оцениванию в поддержку добросовестного проведения выпускных экзаменов в гимназиях, согласно которой в экзаменационных аудиториях будут присутствовать дополнительные добровольные наблюдатели, чтобы предотвратить фальсификации или списывание, не .