Корнелиу Попович - о добровольных экзаменаторах: "Я считаю, что это нездоровая инициатива"

По мнению бывшего министра образования Корнелиу Поповича, кампания Министерства образования и исследований (МОИ) и Национального агентства по куррикулуму и оцениванию в поддержку добросовестного проведения выпускных экзаменов в гимназиях, согласно которой в экзаменационных аудиториях будут присутствовать дополнительные добровольные наблюдатели, чтобы предотвратить фальсификации или списывание, не .
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