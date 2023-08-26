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Генсек РФС о Захаряне в «Сосьедаде»: «Подтверждение, что негатива к российским клубам и РФС нет»

Генсек РФС о Захаряне в «Сосьедаде»: «Подтверждение, что негатива к российским клубам и РФС нет»

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» констатирует и подтверждает довод, о котором мы говорили: внутри футбольного сообщества нет никакого негатива или отрицательного отношения к РФС и к российским клубам.

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