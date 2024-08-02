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Политика как она есть

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Кара-Мурза эмоционально прокомментировал свое освобождение

Кара-Мурза эмоционально прокомментировал свое освобождение

Белый дом опубликовал кадры разговора президента США Джо Байдена с освобожденным в рамках масштабного обмена заключенными Владимиром Кара-Мурзой* и другими участниками процесса (признан в России иноагентом).

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