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В Киеве решили переименовать два кафе, названные в честь Трампа

В Киеве решили переименовать два кафе, названные в честь Трампа

В центре Киева владельцы двух кафе, названных в часть президента США Дональда Трампа, Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station меняют вывески после отказа Белого дома поставлять оружие Украине, пишет газета The Sun.

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