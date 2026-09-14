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Тульские новости

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Тульская область подвела итоги переселения из аварийного жилья

Тульская область подвела итоги переселения из аварийного жилья

За время действия программы переселения из аварийного жилья в Тульской области новые квартиры получили 9 522 человека, было расселено 184 371 тыс.

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