Клаксон
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Клаксон

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Как изменились продажи машин

Как изменились продажи машин

За год выросла доля новых и «свежих» подержанных машин в продажах легковых автомобилей. По данным маркетингового агентства НАПИ, по итогам января-августа 2026 года продажи новых и подержанных легковых автомобилей составили 4,6 млн штук.

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