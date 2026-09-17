Как изменились продажи машин

За год выросла доля новых и «свежих» подержанных машин в продажах легковых автомобилей. По данным маркетингового агентства НАПИ, по итогам января-августа 2026 года продажи новых и подержанных легковых автомобилей составили 4,6 млн штук.
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