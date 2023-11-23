Россияне увеличили траты на покупку новых автомобилей

По итогам октября россияне потратили на покупку новых автомобилей почти 340 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Открытия авто» и аналитического агентства «Автостат».
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