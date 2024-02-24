Астраханской области пророчат нашествие саранчи

В 2024 году в южных регионах России прогнозируется массовое нашествие саранчи. Специалисты Россельхозцентра проанализировали фитосанитарное состояние посевов сельхозкультур в 2023 году и сделали прогноз «развития вредных объектов» на 2024 год.
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