Пашинян обсудит с Путиным концессию армянских железных дорог

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос концессии армянских железных дорог на встрече в Москве.
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Пашик сделает тоже самое.
Литва разобрала железные дороги,в связи с ненабностью.
Возить нечего,с Россией отношений никаких.Локомотивы отдает Украине.