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Минобороны: ВС РФ в ответ на атаки ВСУ усилят удары по военным объектам в Киеве

Минобороны: ВС РФ в ответ на атаки ВСУ усилят удары по военным объектам в Киеве

МО РФ объявило об усилении ударов по военным объектам в Киеве в ответ на атаки на российскую гражданскую инфраструктуру.

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