Эксперт Голубева: некоторые россияне могут рассчитывать на отпуск больше 28 дней

На него могут претендовать работники вредных производств или с ненормированным графиком Дополнительные дни оплачиваемого отпуска могут получить работники вредных производств или с ненормированным графиком, которые работают на Крайнем Севере, педагоги, а также заработавшие дополнительный отпуск за выслугу лет граждане, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
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