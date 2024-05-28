Эксперт Голубева: некоторые россияне могут рассчитывать на отпуск больше 28 дней

На него могут претендовать работники вредных производств или с ненормированным графиком Дополнительные дни оплачиваемого отпуска могут получить работники вредных производств или с ненормированным графиком, которые работают на Крайнем Севере, педагоги, а также заработавшие дополнительный отпуск за выслугу лет граждане, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.