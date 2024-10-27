Горняк и Селидово пали: Юрий Подоляка рассказал о молниеносной операции России

Юрий Подоляка озвучил последние новости на утро 27 октября 2024 года. Российские войска достигли значительных успехов на Селидово-Кураховском и Угледарском направлениях, захватив ключевые населённые пункты, такие как Горняк и Селидово.
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