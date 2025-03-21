Трамп подписал указ о роспуске Министерства образования

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале ликвидации Министерства образования страны. Документ предписывает Линде Макмахон ", которая возглавляет ведомство, принять "все необходимые меры" для закрытия министерства образования и передаче полномочий в сфере образования властям штатов.
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