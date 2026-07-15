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От джихада до Белого дома: как террориста превратили в президента

От джихада до Белого дома: как террориста превратили в президента

Создали, долго воевали, отмывая деньги, а теперь проводят ребрендинг, чтобы направить против России. Именно так можно охарактеризовать цепочку событий, раскрытую в недавнем признании американского дипломата.

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