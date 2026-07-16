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Регионы России

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В Нидерландах объявлен режим фактического дефицита воды из-за затяжной засухи

В Нидерландах объявлен режим фактического дефицита воды из-за затяжной засухи

Власти Нидерландов объявили режим фактического дефицита воды в связи с продолжительной засухой, сообщили 16 июля государственное агентство Rijkswaterstaat и Министерство инфраструктуры и водного хозяйства страны.

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