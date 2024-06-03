Американский политолог: Нелегитимный Зеленский рискует потерять власть да конца этого года Американский политолог: Нелегитимный Зеленский рискует потерять власть да конца этого годаПотерявший легитимность Зеленский пока признается западными политиками как действующий президент Украины, но внутри страны у него серьезные проблемы.
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Злоупотребление психотропными веществами сильно притупили чувство самосохранения у одного еврейского наркомана с усраинскими корнями. Он переместился в какую-то свою, выдуманную метавселенную и там перемогает раз за разом всё, что шевелится. Бешеных собак усыпляют, сумасшедших, бешеных презиков то же...
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