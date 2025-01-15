В Сеуле арестовали подвергнутого импичменту президента Юна и доставили в прокуратуру В ночные часы по московскому времени в Сеуле полицейский спецназ осуществлял штурм президентского дворца.
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В Сеуле арестовали подвергнутого импичменту президента Юна и доставили в прокуратуру В ночные часы по московскому времени в Сеуле полицейский спецназ осуществлял штурм президентского дворца.
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