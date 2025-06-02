Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Удары по аэродромам: потери, политические последствия и оценки

Удары по аэродромам: потери, политические последствия и оценки

Удары по аэродромам в глубине России — как это могло случиться? Сколько самолетов реально может быть повреждено и как это сможет сказаться? Есть ли шансы повторения случившегося? Повестка стала отходить от первого шока после успешной диверсии украинских спецслужб против аэродромов стратегической авиации ВКС России.

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