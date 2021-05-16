Русская весна

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«Наших бьют»: на чём строится наш патриотизм?

«Наших бьют»: на чём строится наш патриотизм?

Военно-политический деятель ДНР, известный ополченец, экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») в своём авторском Telegram-канале рассуждает о такой непростой и деликатной нравственной категории, как патриотизм.

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